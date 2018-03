EVADE DAI DOMICILIARI, POLIZIA LO ARRESTA

CRONACA. PESCARA. La squadra Volante ha arrestato Massimiliano Pesce per il reato di evasione. L’uomo, già agli arresti domiciliari, non è stato trovato all’interno della propria abitazione all’atto del controllo. Il pm di turno ha disposto la permanenza dello stesso presso la propria abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima previsto stamattina.

Sempre nel pomeriggio di ieri la polizia è intervenuta bloccando un uomo che stava rubando una bicicletta. L’uomo, Pietro Giannascoli, 39 anni, è stato trovato in possesso anche di diversi arnesi atti allo scasso. Ha ammesso di aver rubato la bici dopo aver tagliato la catena, per cui è stato tratto in arresto per furto aggravato. Anche per lui questa mattina si svolgerà il rito direttissimo.