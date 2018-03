CUPELLO, TOLLERANZA ZERO PER CHI ABBANDONANO RIFIUTI

CUPELLO. Partono i primi verbali a carico di quei cittadini che quotidianamente riversano in modo indegno rifiuti nei territori dei comune di Cupello nelle aree di Montalfano, Ributtini e Bufalara. Tenuto conto che a niente sono valsi i rapporti di buon vicinato tra le amministrazioni competenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, il sindaco del Comune di Cupello, oltre ad avviare la fase di controllo merceologico dei rifiuti abbandonati da parte di cittadini di altri comuni, ha avviato le procedure per la richiesta dei dati degli ultimi dieci anni sul totale dei rifiuti conferiti al Civeta dal Comune di San Salvo. «Essi dimostreranno con certezza che, gran parte dei rifiuti, dall’avvio della raccolta differenziata, sono smaltiti abusivamente nel Comune di Cupello», sostiene il primo cittadino, «che attualmente, suo malgrado, si ritrova a pagare il conferimento di rifiuti presso l’impianto Civeta, di tutti quei cittadini che non partecipano alla raccolta differenziata nel proprio comune di competenza». 09/04/2011 8.23