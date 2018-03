INCIDENTI LAVORO: SI LACERA GAMBA CON MOTOZAPPA A BOMBA

LANCIANO. Incidente agricolo a Bomba (Chieti) nel corso del quale è rimasto ferito con una motozappa uno uomo di 66 anni di Lanciano. Il ferito è stato elistrasportato all'ospedale clinicizzato di Chieti per un intervento chirurgico necessario a ricostruire una lacerazione alla gamba destra. L'incidente è avvenuto attorno alle 9.30 mentre l'uomo si apprestava a tornare a casa a fine lavori in un terreno di proprietà quando all'improvviso la motozappa in salita è tornata indietro ferendolo alla gamba.