TRANSUMART, ARRIVA LAMOSTRA ITINERANTE

CASTEL DI SANGRO. A Castel di Sangro, presso la Pinacoteca Patiniana in Via del Leone n. 1, dall’11 maggio all’8 giugno 2014 sarà ospitata la mostra d’arte contemporanea intitolata “TransumArt” realizzata dall’Associazione culturale “L’Incontro degli Artisti di Montesilvano”, che è presieduta dal Prof. Gianfranco Zazzeroni, pittore ed incisore. L’inaugurazione è prevista per le ore 17,00 di domenica 11 maggio 2014, con la partecipazione dell’attrice scrittrice Franca Minnucci.

Orari di apertura al pubblico: 10,30 / 12,30 - 17,00 / 19,00 tutti i giorni; info: 368 7661777.

Le opere di pittura, grafica, scultura e ceramica create dagli associati (39 artisti autoctoni e abruzzesi d’adozione) evocano ed interpretano alcuni tratti esplicativi delle tradizioni e dei monumenti, luoghi e bellezze naturali dell’Abruzzo. L’evento ha modalità itinerante, a somiglianza del conosciutissimo movimento della “Transumanza” - da cui mutua la denominazione -, cioè del periodico “migrare” delle greggi dall’Abruzzo alle Puglie e viceversa, attraverso i tratturi (specialmente i “tratturi regi”). Curatori dell’esposizione sono i critici d’arte Massimo Pasqualone, abruzzese, e Gaetano Cristino, foggiano, autori delle rispettive presentazioni nel pregevole catalogo fatto dall’Associazione culturale “L’Incontro degli Artisti”, con il patrocinio dei Comuni coinvolti. Le tappe espositive, dopo la partenza di Castel di Sangro, toccheranno Atri (14 giugno - 5 luglio 2014, Ex Scuderie di Palazzo Ducale), Città Sant’Angelo (19 - 27 luglio 2014, Ex Manifattura Tabacchi), Ortona (2 - 24 agosto 2014, Palazzo Farnese), Foggia (6 - 27 settembre 2014, Palazzetto dell’Arte - Sala Grigia).