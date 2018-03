DROGA: AVEVA 4 KG DI MARIJUANA IN CASA. ARRESTATO DALLA POLIZIA

VITTORITO. In casa, a Vittorito, aveva quattro chili e 200 grammi di marijuana pronta per lo spaccio. A scoprire la droga ed arrestare il presunto spacciatore sono stati gli agenti della Squadra Mobile dell'Aquila e della Squadra Anticrimine del Commissariato di Sulmona. In manette e' finito un trentenne del posto, A.B., gia' segnalato alla prefettura per consumo di sostanze stupefacenti.

L'operazione della polizia, dopo un periodo di osservazione e pedinamenti, e' scattata ieri. Oltre alla marijuana gia' suddivisa in apposite confezioni, gli investigatori hanno trovato anche diverso materiale per il confezionamento. Quasi tutto il materiale era contenuto in un borsone in plastica che l'arrestato aveva in una camera da letto. Sottoposto ai domiciliari e' ora a disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona.