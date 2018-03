COMANDANTE DEI CARABINIERI FRENA PER EVITARE UN CANE: MOTOCICLISTA LO TAMPONA

PESCARA. Il comandante provinciale dei carabinieri Paolo Piccinelli è stato tamponato con la sua auto sull'Asse Attrezzato di Pescara da un motociclista e ha subito attivato il soccorso per lo sfortunato centauro. La moto con a bordo un 40enne ha colpito l'auto del colonnello Piccinelli che aveva dovuto frenare per evitare di investire un cane sul manto stradale: immediato il soccorso per il motociclista da parte di Piccinelli che si è subito accertato delle sue condizioni e ha atteso l'arrivo del 118 che ha trasportato il 40enne all'ospedale di Pescara dove gli sono state riscontrate probabili fratture agli arti inferiori. Successivamente Piccinelli si è recato all'ospedale per sincerarsi delle condizioni del motociclista.