‘FASCISTELLI’ IL ROMANZO DI ANGELUCCI MARINO DIVENTA UN FILM CON IL CROWDFUNDING

CULTURA. ABRUZZO. “Fascistelli” diventa un film. Il fortunato romanzo “Fascistelli” (Il Cerchio, 2013 – Menzione Speciale Premio Letterario “John Fante”) di Stefano Angelucci Marino sta per trovare la sua “traduzione” cinematografica. Le riprese sono previste per luglio 2014, l’uscita del film per il mese di ottobre 2014. Produttori del film sono il Teatro del Sangro, la JRSstudio -Foggia di Roberto Moretto (regista, produttore cinematografico e co-sceneggiatore del film “Fascistelli”) e il pubblico pagante.

Fascistelli è un film indipendente, per poterlo produrre si aprirà al crowdfunding, ovvero alla raccolta di massa. Sarà quindi possibile contribuire con diverse opzioni, dalla più economica (25€ per ricevere il DVD a casa propria) fino alla partecipazione come co-produttore (2.500€ con logo e richiamo nei titoli di testa e coda con la dicitura "grazie al contributo di"). Il Cast tecnico del film è composto da: regia Stefano Angelucci Marino e Roberto Moretto, aiuto regia Marco Adabbo, capo reparto/fotografia Sergio Grillo e produzione esecutiva a cura della JRSTUDIO.