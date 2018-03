INCENDI: ATTICO A FUOCO A PESCARA, VIGILI AL LAVORO

PESCARA. Un incendio si e' verificato questa mattina a Pescara nella terrazza di un attico in piazza Quattro novembre e i vigili del fuoco sono a lavoro per domare le fiamme, dopo aver ricevuto tante segnalazioni dai cittadini su fumo alto e fiamme.

I pompieri sono intervenuti da Pescara e Montesilvano raggiungendo la terrazza con l'autoscala. Non ci sono feriti e al momento non si conosce l'origine dell'incendio.

Allertati anche vigili urbani, carabinieri e 118.

L'incendio, secondo la ricostruzione di vigili del fuoco e vigili urbani, sarebbe scaturito da un corto circuito della caldaia del gas che si trova sul terrazzo.

La prima pattuglia della polizia municipale intervenuta sul posto, con gli agenti Masucci e Casciano, ha subito fatto evacuare lo stabile (e' struttura di quattro piani) e ha messo in sicurezza non solo gli occupanti ma anche la zona, per consentire ai vigili del fuoco di agire celermente.

L'appartamento dove si e' verificato l'incendio, che e' un alloggio Ater, e' stato invaso dal fumo. All'interno c'erano moglie e marito, che non hanno riportato lesioni.