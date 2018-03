AEROPORTO PESCARA, VOLI RYANAIR DA 19,90 EURO

VIAGGI. PESCARA. Ryanair ha lanciato oggi la sua programmazione invernale 2014 da Pescara, con 6 rotte in totale, che trasporteranno oltre 475 mila clienti all’anno per un totale di 52 voli settimanali. Ryanair ha festeggiato la sua programmazione invernale mettendo a disposizione posti in vendita su tutto il suo network europeo a prezzi a partire da 19.99 euro per viaggiare a giugno e luglio. Questi posti a tariffe basse sono disponibili da domani per la prenotazione entro la mezzanotte di martedì 13 maggio. Nessuna nuova rotta in programma per quanto riguarda lo scalo pescarese che vede dunque la ricoferma delle tratte già presenti: riconfermate Barcellona Girona (4 voli alla settimana), Bruxelles Charleroi (6 a settimana), Francoforte Hahn (6 a settimana), Londra Stansted (10 a settimana), Milano Bergamo (22 a settimana), Parigi Beauvais (4 a settimana).