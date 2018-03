SI FERISCE CON MOTOSEGA: GRAVE 57ENNE

LANCIANO. Un uomo di 57 anni, di Lanciano, è stato trasferito all'ospedale specializzato di Ancona per una parziale amputazione del braccio a seguito di un incidente sul lavoro causato dall'uso di una motosega. L'uomo stava operando con il mezzo meccanico all'esterno della propria abitazione quando all'improvviso si è ferito. In un primo intervento al Pronto Soccorso di Lanciano i sanitari hanno stabilizzato l'amputazione parziale del braccio e disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale marchigiano. Le condizioni cliniche complessive dell'uomo però non destano preoccupazione.