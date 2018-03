INCIDENTI LAVORO: SI RIBALTA TRATTORE, GRAVE NEL CHIETINO

PESCARA. Un uomo di 76 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in un incidente sul lavoro avvenuto nel territorio comunale di Monteodorisio (Chieti). L'anziano era alla guida di un trattore, in campagna, quando il mezzo, per motivi in corso di accertamento, si è ribaltato. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pescara, dove i medici gli hanno diagnosticato un politrauma. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Cupello (Chieti).