GIULIANOVA SULLA GUIDA BLU 2011

TURISMO. La città torna sulla Guida Blu, la prestigiosa pubblicazione del Touring Club Italiano e Legambiente, giunta alla sua undicesima edizione e rinnovata nei contenuti e nella grafica. Giulianova è stata infatti inserita tra le località abruzzesi di carattere turistico- balneare più importanti e che hanno ottenuto le “vele”, il prestigioso riconoscimento attribuito ogni anno dalla Goletta Verde di Legambiente che premia i comuni distintisi per qualità delle acque di balneazione, raccolta differenziata dei rifiuti, gestione delle risorse idriche, istituzione di aree pedonalizzate, tutela del centro storico. «L'inclusione nella guida Blu, in distribuzione a partire da giugno – dice in proposito l'assessore al Turismo Archimede Forcellese – favorirà sicuramente la nostra città sotto il profilo turistico ponendola all'attenzione di quanti ambiscono a trascorrere le loro vacanze in località con qualità di vita elevata». «E' un riconoscimento di grande importanza – aggiunge il Vicesindaco e delegato all'Ambiente Gabriele Filipponi – che premia gli sforzi dell'Amministrazione Mastromauro tesi a raggiungere l'obiettivo di fare di Giulianova una città attraente anche sotto il profilo ambientale». 09/04/2011 8.20