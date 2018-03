CONCLUSI I LAVORI DELL’ULTIMO TRATTO DEL PARCO FLUVIALE DEL TORDINO

TERAMO. Terminati i lavori di completamento del Parco Fluviale del Tordino

I lavori sono consistiti nel prolungamento di circa 500 m della pista ciclo-pedonale, in direzione Ovest, che prosegue ora fino all’area archeologica della Cona, con l’installazione di un ponte in legno lamellare e la sistemazione dall’area verde prossima al campo sportivo della Cona.

Il progetto preliminare è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e reso esecutivo dall’ing. Graziano Figliola e dal geom. Biagio Grazietti.

I lavori, che hanno comportato l’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica per le difese delle sponde e la realizzazione delle rampe di accesso al ponte, sono stati eseguiti dall’impresa SO.CO.BEN.

L’Opera è stata realizzata nell’ambito del Contratto di Quartiere Cona, finanziato da Stato e Regione, con uno stanziamento di €. 271.012,00, al quale ha aderito il Comune di Teramo.