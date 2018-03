VIGILANZA PRIVATA: SCIOPERO DEI LAVORATORI DELL’AQUILA SRL

PESCARA. Proclamazione Sciopero Aziendale lavoratori Istituto di vigilanza Privata Aquila s.r.l., appartenenti alle sede di Pescara.

Il sindacato Unal (Unione Nazionale Autonoma del Lavoro) Sindacato rappresentativo dei lavoratori dell’Istituto di vigilanza privata Aquila srl, con sede legale in Via Civiltà del Lavoro 5, in Ortona ha proclama una giornata di sciopero aziendale dalle ore 06,00 del 18 maggio 2014 alle ore 06,00 ) del 19 maggio 2014 per un totale di ore 24.

Le motivazioni sono: «mancata corresponsione della mensilità di marzo 2014».