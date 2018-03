ALCOLISTI ANONIMI, 6 PERSONE ADERISCONO ALL’ASSOCIAZIONE IN TRE MESI

CRONACA. PESCARA. Venti contatti telefonici con utenti affetti da disturbi per abuso di alcol o con i loro familiari, 15 incontri diretti, e 6 persone che oggi hanno formalmente aderito all’Associazione degli Alcolisti Anonimi. Sono questi i numeri dei primi tre mesi di attività dello Sportello degli Alcolisti Anonimi, inaugurato lo scorso 16 gennaio presso la sede della Circoscrizione Colli-Villa Fabio, in via Di Sotto. La fascia di età delle persone che chiedono di uscire dalla dipendenza alcolica va dai 30 ai 50 anni; dei 15 incontri, solo 6 utenti sono rimasti e oggi sono entrati in maniera effettiva nell’Associazione. Tra gli operatori degli Alcolisti Anonimi non ci sono professionisti, ma ci sono persone che cercano di recuperarsi con il metodo dei ’12 passi’ internazionalmente riconosciuto. Oggi gli utenti, all’interno della sede di via Di Sotto, hanno a disposizione anche uno Sportello d’Ascolto, perché il problema della dipendenza dall’alcol è superare la prima fase, quella della vergogna, della paura di essere etichettati, di dover ammettere di avere un problema, e spesso anche l’anonimato che l’Associazione garantisce non è sufficiente per chi deve chiedere aiuto. Lo sportello è aperto agli utenti dalle 16 alle 18, per poi operare sei ore a settimana, ossia ogni lunedì, dalle 9.30 alle 11.30; il martedì dalle 17 alle 18; il giovedì dalle 16 alle 18; il sabato dalle 17 alle 18, ricordando gli incontri dei gruppi di auto-aiuto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 18 alle 19.30.