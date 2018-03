SELEZIONE PER ANIMATORI TURISTICI: IL 14 MAGGIO TUTTI A SAN GIOVANNI TEATINO

SAN GIOVANNI TEATINO. Dopo il seminario formativo “Animazione turistica: conoscerla e lavorare nel settore”, tenutosi il mese scorso, lo sportello Sangiò Lavoro, in collaborazione con l’agenzia specializzata “Holiday Service”, torna a proporre dei colloqui selettivi per ricercare profili per una delle figure professionali dell’animazione turistica (dj, scenografi, coreografi, musicisti, cantanti, cabarettisti, istruttori sportivi, ballerini, animatori per bambini): l’appuntamento è per mercoledì 14 maggio alle ore 14.00 nella sala consiliare del Comune.

I colloqui, che saranno personalizzati per ciascun intervenuto, sono finalizzati ad un possibile inserimento all’interno delle selezioni per animatori nella prossima stagione estiva, dopo un periodo di formazione a cura dell’agenzia specializzata.

I giovani interessati si dovranno presentare con curriculum vitae e fototessera. Tra i requisiti essenziali ci sono la maggiore età, disponibilità di almeno due mesi estivi (luglio ed agosto compresi), passione, propensione ad instaurare con facilità rapporti interpersonali, attitudine alla vita e al lavoro di gruppo, conoscenza delle lingue straniere (con preferenza per l’inglese e il tedesco).