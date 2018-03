INCENDIO DISTRUGGE CAMPER E DISTRIBUTORE DI GPL

PESCARA. Si è rischiata un'esplosione in un distributore di Gpl di Villareia di Cepagatti (Pescara) dove stamani si è improvvisamente sviluppato un incendio che ha distrutto un camper mentre il conducente faceva rifornimento. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo ma è sotto choc. Il rogo ha investito due colonnine gpl.

Secondo la ricostruzione dei fatti alle ore 08:38 è scattato l’allarme per i Vigili del Fuoco dei Comandi Provinciali di Pescara e Chieti.

Nella piazzola del distributore gas “DAM Rifornimenti SAS” in località Ponte delle Fascine Villareia di Cepagatti sono sopraggiunti 3 mezzi e 2 squadre per un totale di 11 unità ed hanno impedito che le fiamme si propagassero all’impianto di distribuzione gas.

In seguito hanno messo in sicurezza il luogo interessato dal rogo e, al termine delle operazioni, visti i danni alla struttura della pensilina, a scopo precauzionale, hanno sospeso l’esercizio dell’impianto di distribuzione in attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza dello stesso.

Sulle cause indagano i carabinieri.