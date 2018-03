FANNO BENZINA E FUGGONO: DENUNCIATI IN DUE

L’AQUILA. I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila hanno denunciato in stato di libertà M.S. 27enne e D.A. 32enne, entrambi di Vasto per furto aggravato in concorso. In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Paganica in collaborazione con quelli delle Stazioni di Francavilla al Mare e Fossacesia, hanno ricostruito minuziosamente l’intera vicenda denunciando i succitati.

I due, il 27 marzo u.s., si presentavano presso il distributore “IP” corrente in L’Aquila, frazione Paganica, S.S. 17 bis snc, a bordo di un’autovettura e, dopo aver fatto rifornimento di carburante, con la scusa di dover fare un prelievo presso un vicino bancomat, si allontanavano repentinamente facendo perdere le proprie tracce, omettendo di pagare il dovuto, benché inseguiti dal titolare della pompa di benzina. Le successive indagini permettevano di accertare che il veicolo a loro in uso risultava compendio di furto, denunciato presso la Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare il giorno precedente e che il successivo 28 marzo, i militari della Stazione Carabinieri di Fossacesia avevano sottoposto a controllo il citato mezzo con a bordo i due prevenuti, denunciandoli in stato di libertà per ricettazione.