INCIDENTI STRADALI: SCONTRO TRA AUTO NEL PESCARESE

PESCARA. In gravi condizioni nell'ospedale di Pescara un automobilista 30enne che nella notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Mare Adriatico a Spoltore (Pescara). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nor di Pescara, l'uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua auto, finendo contro con una Seat Marbella condotta da una ragazza romena di 26 anni. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito nell'ospedale di Pescara per un trauma cranico-facciale. Ora è ricoverato nel reparto rianimazione. Illesa la giovane alla guida della seconda auto.