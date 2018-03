A L'AQUILA SPINELLI E OVADIA PER L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS

POLITICA. L’AQUILA. Quest’oggi la città dell'Aquila sarà al centro dell'agenda della lista Tsipras, con l'iniziativa nazionale che si terrà alle ore 17:30 presso il parco del castello. Saranno presenti Barbara Spinelli e Moni Ovadia, che avranno modo di incontrare la cittadinanza e di discutere dei temi centrali riguardo il rapporto tra la città e l'UE, su tutti la proposta di sospensione del Fiscal Compact che incide sulle risorse per la ricostruzione imponendo il pareggio di bilancio anche per i paesi che affrontano situazioni di crisi economica e sociale. Per Rifondazione Comunista tra gli altri sarà presente Maurizio Acerbo, candidato presidente di Un'altra Regione con Acerbo.