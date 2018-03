AGRICOLTURA, IMPRENDITORI ABRUZZESI UNDER 40 ALLA CONQUISTA DI NEW YORK

IMPRESA. ABRUZZO. Per quattro giovani imprese agricole abruzzesi socie di Coldiretti si aprono le porte della ‘grande mela’. Le aziende di Chiara Ciavolich (35 anni, Loreto Aprutino), Pier Carmine Tilli (28 anni, Casoli), Francesco Chiarieri (25 anni, Pianella) e Stefania Ricci (39 anni, Tocco da Casauria) hanno vinto il bando del Ministero delle Politiche Agricole per la partecipazione al Summer Fancy Food (29 giugno – 1 luglio 2014), la fiera più grande nel settore alimenti e bevande d’America, punto d’incontro internazionale del comparto insieme ad altre 46 aziende italiane.Le 4 giovani aziende – tutte ad indirizzo vitivinicolo e olivicolo - parteciperanno all’evento rappresentando l’Abruzzo attraverso vino e olio, i suoi prodotti principali, per affacciarsi e conquistare un mercato nuovo ed importante.

«Si tratta di una importante occasione promozionale che evidenzia la crescita di imprese volenterose che sanno imporsi sul mercato grazie all'impegno e alla professionalità dei giovani titolari», evidenzia Coldiretti.«Il Summer Fancy Food sarà un modo per conoscere e farsi conoscere anche all’estero. Le 4 aziende, che si stanno imponendo ultimamente per la particolare attenzione all’immagine e al marketing strategico, sono infatti condotte da quattro imprenditori al di sotto dei 40 anni a conferma che in Abruzzo l’agricoltura ha uno spiccato appeal tra le nuove generazioni, e lo confermano i dati dell’ultimo Piano di sviluppo rurale, con cui si sono insediati ben 1200 giovani».