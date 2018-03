SCACCHI. IL FISCHER CHIETI CAMPIONE D’ITALIA PER IL 5° ANNO

SCACCHI. CHIETI. Risultato storico per la città di Chieti: la squadra dell’ASD Circolo Scacchi R. Fischer Chieti ha conquistato il suo quinto scudetto consecutivo nel massimo campionato di scacchi a squadre femminile, svoltosi a Condino (Tn) dal 30 aprile al 4 maggio. Si tratta del sesto scudetto per la società scacchistica teatina, considerando anche quello vinto nel 2008 dalla squadra maschile.

La squadra campione d’Italia è composta da Monika Socko (36 anni), Zimina (31 anni), Marina Brunello (20 anni di Rogno-BG) e Eugenia Di Primio, teatina doc di 29 anni.

Ai nastri di partenza, il Fischer Chieti si presentava come favorita, insieme alla Scacchisti.it Viterbo.

In campo maschile il successo dello scudetto è stato completato dalla grande prestazione della squadra del Fischer Chieti nella serie A1 Master, ove lo scudetto è stato vinto per il terzo anno consecutivo dalla fortissimo “Dream Team” dell’Obiettivo Risarcimento Padova. La compagine teatina è stata l’unica in grado di tener testa ai veneti chiudendo ad una sola lunghezza a 12 punti: Ivan Salgado Lopez, Carlos Garcia Palermo, Carlo D’Amore, Andrea Stella ed Alessio Valsecchi sono stati i protagonisti del 2° posto teatino, inferiore solo allo scudetto conquistato nel 2008. il terzo posto, con 9 punti, è stato conquistato dalla Libertas Nereto (TE) che rafforza il successo abruzzese nella manifestazione.