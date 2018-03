COMUNALI TERAMO: CANDIDATI A CONFRONTO SULLA DISCARICA LA TORRE

TERAMO. Il comitato “ la Torre” invita gli organi di stampa a partecipare all' incontro con tutti i candidati sindaci del Comune di Teramo , che si terra' venerdi' 09 maggio 2014 alle ore 20.30 presso l'agriturismo “le macine” di Poggio Cono, per ascoltare da loro stessi risposte circa la necessita' o meno di mettere realmente in sicurezza la discarica crollata (non si puo' pagare 720.000 euro l'anno per smaltire il percolato); la necessita' o meno di un serio ripristino ambientale dei luoghi; la opportunita' o meno di un ampliamento di un sito inidoneo (visto che in consiglio di stato tutto e' ancora

in corso). Relatore dell'incontro sarà' l'avvocato Tommaso Navarra,

legale del comitato.