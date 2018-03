LA CASA NATALE DI MICHETTI GESTITA DAL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

CULTURA. PESCARA. Il presidente della Provincia di Pescara Guerino Testa ha firmato ieri un protocollo d’intesa con il Comune di Tocco da Casauria e la Fondazione Michetti per favorire un rapporto collaborativo finalizzato alla promozione di eventi e manifestazioni culturali che si svolgeranno all’interno della Casa natale dell’illustre pittore.

«La Provincia – spiega Testa - concede al Comune a titolo gratuito, i locali della Casa natale di Michetti per iniziative culturali di qualità, impegnandosi a garantire la massima visibilità della struttura e degli eventi stessi. Con la firma del protocollo si regolamenta l’utilizzo della Casa di Michetti per la fruizione al pubblico di eventi e manifestazioni di prestigio promossi da Provincia, Comune e Fondazione. Voglio ricordare che nel 2011 Palazzo dei Marmi ha realizzato un’operazione di recupero e rivitalizzazione dell’edificio michettiano, punto di riferimento della cultura nazionale. È importante che le istituzioni si adoperino per recuperare i patrimoni del passato, spesso dimenticati».

«L’operazione di acquisizione della struttura – aggiunge il vicepresidente e assessore alla Cultura Fabrizio Rapposelli – è stata complessa, visto che questa Casa, per anni, è stata affidata ad una cooperativa che non ha adempiuto alle aspettative di carattere culturale. Una volta riacquisita, l’abbiamo affidata a mani capaci affinchè rinascesse. Siamo sicuri che in questo modo la struttura diventerà anche un punto di riferimento turistico del nostro territorio».