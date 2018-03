MADRE E FIGLIE INTOSSICATE DA MONOSSIDO A TERAMO

TERAMO. intossicazione da monossido di carbonio, la scorsa notte in un'abitazione di Colletterrato, a Teramo, per una donna e le sue due figlie, di 16 e 17 anni. Dai primi accertamenti l'incidente sarebbe stato causato dal malfunzionamento della caldaia. Sono riuscite a chiedere aiuto ad un parente e, attraverso di lui, il soccorso del 118.Le loro condizioni non sono state giudicate gravi ma dall'ospedale di Teramo ne è stato disposto il trasferimento al centro iperbarico dell'ospedale Umberto I di Roma.