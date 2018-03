RAPINA IN DISCOUNT CARNI, RITROVATO FURGONE USATO DA BANDITI

MONTESILVANO. Ritrovato a Montesilvano in via Josemaria Escrivà, dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Pescara e dai carabinieri della locale Compagnia, il furgone utilizzato sabato sera per la fuga dai banditi che avevano rapinato l'incasso del Discount Carni in via Verrotti usando per ostaggio un ambulante senegalese. Il furgone, risultato rubato nel dicembre dello scorso anno ad una ditta di Pescara, è stato posto sotto sequestro e nelle prossime ore verrà analizzato dagli uomini della Polizia Scientifica. Proseguono intanto le indagini per risalire ai tre malviventi, probabilmente dell'Europa dell'Est.