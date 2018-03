UN ABRUZZESE AL FERRARI CHALLENGE ITALIA

SPORT. MONZA. Il giovane pilota Andrea D’Antonio di Cepagatti, classe 1989, è pronto a debuttare nel campionato automobilistico più prestigioso al mondo “Il Ferrari Challenge Italia” che aprirà i battenti il prossimo week end a Monza. Il pilota, portacolori della scuderia Autosport Abruzzo, con a capo Sergio Santuccione che lo seguirà per tutti gli appuntamenti, avrà a disposizione una splendida F430 in versione Challenge curata e assistita direttamente dalla concessionaria Ferrari “RAM” di Altavilla Vicentina in provincia di Vicenza, un vero bolide capace di raggiungere quasi i 300Km/h. 09/04/2011 8.22