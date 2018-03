PRENDONO IN OSTAGGIO AMBULANTE E RAPINANO NEGOZIO A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Una rapina e' stata messa a segno questa sera nel negozio Discount carni di via Verrotti, a Montesilvano. Hanno agito tre uomini con il volto coperto da passamontagna, tutti armati di pistola. Hanno preso in ostaggio un ambulante che si trovava nei pressi, minacciandolo con l'arma e costringendolo ad entrare, poi hanno fatto il loro ingresso nel negozio e, una volta avuti i soldi della cassa, prima di andare via, hanno afferrato la borsa di una donna. Sono fuggiti a bordo di un Doblo'. Successivamente e' stato lanciato l'allarme ed e' intervenuto il personale della Squadra Volante di Pescara che ha avviato ricerche e accertamenti e ha ascoltato i testimoni. Probabilmente si tratta di persone dell'Est Europa.