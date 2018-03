INVASIONIDIGITALI A TERAMO PER FAR CONOSCERE IL PATRIMONIO

TERAMO. Sono arrivate anche in provincia di Teramo le #invasionidigitali!

La manifestazione alla sua seconda edizione si propone di far conoscere attraverso gli strumenti digitali il patrimonio culturale Italiano.

Antonella Ferrante, Lisa Falone, Marina De Carolis, Mariaconcetta D'Ercole, Fabiana Di

Domenicantonio e Costantino Di Marco, della nascente Cooperativa VIRATE che si occupa di servizi al turismo, hanno organizzato cinque invasioni in altrettanti borghi della provincia di Teramo.

La prima invasione programmata e già fatta è stata a Cellino Attanasio venerdì 02 Maggio alle 15:30, qui gli invasori, passeggiando per le vie del paese, hanno potuto vedere e scoprire le tracce della presenza degli Acquaviva nella zona.

Le invasioni proseguono: sabato 03 Maggio alle ore 11:00 è prevista l'invasione di Canzano, anche qui si seguiranno le tracce degli Acquaviva; sempre sabato 03 Maggio alle ore 15:30 si andrà ad invadere la Fortezza di Civitella del Tronto.

Domenica 04 Maggio sono previste altre due invasioni: alle ore 11:00 Appignano, gioiellino della vallata del Fino e alle 15:30 Montefino.

Per partecipare bisogna armarsi di cellulare, smartphone, videocamera o fotocamera, tablet e condividere in tempo reale sui social l'invasione!

Per saperne di più è possibile visitare il sito www.invasionidigitali.it