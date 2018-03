INCENDI: AUTO A FUOCO A PESCARA, SI INDAGA PER DOLO

PESCARA. Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio che questa mattina, alle 5.40, ha distrutto la Panda di proprieta' di una donna di 59 anni, in via Coridoni, nella zona nord di Pescara. Dai palazzi della zona e' partito l'allarme al 113, dopo aver visto l'auto in fiamme lungo la via, e sul posto sono intervenuti squadra volante e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno spento il rogo ma la macchina e' distrutta. Indaga la squadra mobile. I danni non sono stati ancora quantificati e non e' chiaro se sono coperti da assicurazione.