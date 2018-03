ABBASSAMENTO DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI, SINDACO FOSSACESIA : «MERITO DEI CITTADINI»

RIFIUTI. FOSSACESIA. «La notizia dell’abbassamento della tariffa dei rifiuti da parte del Consorzio Ecolan, per i 53 Comuni del comprensorio di Cerratina – ha commentato Fausto Stante, da cinque anni alla guida della Città – è una vittoria di tutti. Ma lo è ancora di più l’ulteriore sconto per quei Comuni che, come il nostro, superano il 65% di raccolta differenziata, soglia che Fossacesia ha già abbondantemente oltrepassato nel 2013». Un traguardo cercato e voluto negli anni dall’Amministrazione che nel gennaio 2012 ha introdotto il metodo di raccolta differenziata porta a porta, sistema che ha prodotto notevoli miglioramenti rispetto a quello utilizzato negli anni precedenti. «Un grosso plauso – prosegue Stante - va ai nostri cittadini che hanno creduto come noi fin dall’inizio in questo nuovo criterio».