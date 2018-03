MALTEMPO: FRANA SU PROVINCIALE, ISOLATO PARZIALMENTE CASTELLI

CASTELLI. Parzialmente isolato il comune di Castelli a causa di una frana che nella notte, per colpa del maltempo, ha interessato la provinciale che lo collega a Teramo. L'area era già a rischio visto che la Protezione civile aveva già stanziato dei fondi per la sistemazione della zona. La circolazione è stata deviata in direzione Colledoro verso la strada che da un lato va a Isola del Gran Sasso e dall'altra in direzione di Pescara. Secondo una prima stima nello smottamento sono caduti circa mille metri cubi di terra e alberi che attualmente ostruiscono la strada e che devono essere rimossi. Il lavoro si presenta lungo.