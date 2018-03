FALLISCE COLPO CON FIAMMA OSSIDRICA A BANCOMAT ALL'ARCA

SPOLTORE. Erano all'opera con la fiamma ossidrica già da qualche minuto presso il bancomat della Banca Marche del Centro Arca di Spoltore quando hanno visto in lontananza transitare un'auto dell'istituto di vigilanza per il controllo di routine, e presi dal panico sono fuggiti, mancando il colpo.

È accaduto la notte scorsa dopo le due quando tre persone con il viso coperto da passamontagna hanno preso di mira il bancomat dell'istituto di credito marchigiano. L'obiettivo era quello di cercare di portare via il forziere, o comunque aprirlo per impossessarsi dei sodi che erano all'interno e caricati dalla banca per il week-end. Le indagini per risalire ai tre malviventi sono condotte dai carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, coordinati dal tenente Antonio Di Dalmazi. Gli inquirenti nelle prossime ore visioneranno le immagini delle telecamere della banca e del centro commerciale.