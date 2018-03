SCOPERTE TRE BOMBE INESPLOSE ALL'AQUILA, ATTESA ARTIFICIERI

L'AQUILA. Tre ordigni inesplosi della seconda guerra mondiale sono stati scoperti e segnalati in due diverse località dell'Aquila. In particolare, una bomba si trova nella frazione di Paganica, altre due invece in quella di Monticchio. Secondo quanto si è appreso, gli ordigni si trovano all'interno di strutture inagibili a causa del sisma del 6 aprile 2009 e in posizioni difficilmente raggiungibili. A sorvegliarli attentamente, comunque, ci sono gli agenti della Polizia di Stato. Si attende l'arrivo degli artificieri per disinnescare le bombe che, da quanto si apprende, sono di rilevante potenza.