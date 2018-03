PROTESTA SINDACATI CONTRO AQUILA SRL CHE NON PAGA STIPENDI

ORTONA. L’Istituto di vigilanza privata “Aquila” con sede operativa in Pescara, Via Tiburtina Valeria, 287, e con sede legale in Ortona (Ch) in Via Civiltà del Lavoro, 5, non ha ancora provveduto alla corresponsione delle spettanze del mese di marzo.

Il segretario dell’Unal, Francesco Pellegrino, annuncia la procedura di raffreddamento nei confronti della ditta e chiede un incontro con il prefetto.