ESCURSIONISTE SOCCORSE LUNGO PERCORSO DELLE GOLE DI CELANO

CELANO. Una brutta esperienza conclusasi con un lieto fine quella che hanno vissuto due escursioniste lombarde bloccate lungo il percorso delle gole di Celano e soccorse dall'elicottero del 118 sul quale si trovava anche un tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Sono state verricellate per 50 metri. Partite da Ovindoli per percorrere il sentiero delle Gole, itinerario che in questa stagione è reso particolarmente impervio dal disgelo, F.M. quarantaduenne di Somma Lombarda (Varese), e P.G.T. quarantenne di Milano, sono finite più volte nel torrente e sono state messe in difficoltà dai frequenti salti di roccia: dopo quattro ore hanno allertato il 118. Delle due escursioniste, entrambe tesserate al Club Alpino Italiano, l'una era in evidente stato di ipotermia e l'altra con una gamba ferita.