80 CHILI DI MARIJUANA RITROVATI DAI CARABINIERI SULLA SPIAGGIA “LE MORGE”

ORTONA. Ottanta chili di marijuana sono stati recuperati dai Carabinieri su di un tratto di spiaggia denominato “Lungomare Le Morge”, ubicato lungo la costa dei Trabocchi, nel comune di Torino di Sangro (CH). Il ritrovamento è stato effettuato da una pattuglia della Stazione Carabinieri del posto nel corso di un servizio di controllo del territorio. Gli uomini dell’Arma nel transitare lungo il tratto di strada che costeggia il litorale adriatico hanno notato sulla battigia la presenza di una serie di pacchi apparentemente imballati. Avvicinatisi per verificare se si trattasse di immondizia, o altro genere di rifiuti abbandonati incoscientemente sulla spiaggia, hanno invece scoperto che erano di fronte a 27 panetti di marijuana avvolti da cellophane, del peso ciascuno di 3/4 chili, per un valore di mercato stimato in circa 100mila euro. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Ortona per far luce sull’insolito ritrovamento di droga.