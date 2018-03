CONTROGUERRA. TRAFFICO ARMI E RICETTAZIONE, AI DOMICILIARI 51ENNE

CONTROGUERRA. Su ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello dell'Aquila, i carabinieri della stazione di Corropoli (Teramo) hanno arrestato Eddy Paci, 51 anni. Deve scontare un residuo di pena di 4 anni e cinque mesi ai domiciliari a seguito di condanna del tribunale belga. A carico dell'uomo, per evitare il pericolo di fuga, sono stati disposti i domiciliari e il braccialetto elettronico. L'uomo, residente a Controguerra (Teramo), fu arrestato lo scorso dicembre su mandato di arresto europeo emesso dalla giustizia belga per associazione a delinquere, traffico di armi e ricettazione per fatti commessi fra il 2002 e il 2007. Poi gli arresti furono revocati e ora sono stati nuovamente disposti.