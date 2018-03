PESCARA. APPROVATO IL BILANCIO DI PROVINCIA E AMBIENTE.

PESCARA. Oggi è stato approvato il bilancio di Provincia e Ambiente spa, la società comunica di aver chiuso con un utile di 117.046 euro.



A giorni, inoltre, verrà effettuata la cessione definitiva delle quote da parte del socio privato alla Provincia, come deciso nei mesi scorsi, pertanto la società diventerà completamente in house.



Dal 2009, sotto la nuova amministrazione provinciale, la società ha sempre chiuso in positivo, nonostante sia stata rilevata con un patrimonio netto negativo pari a 300mila euro. Oggi, invece, il patrimonio netto è superiore a 500mila euro.

«Sono state chiuse tutte le posizioni debitorie – spiegano dal cda - ed è stato sanato il debito con la Provincia pari a circa 600mila euro. La società Provincia e Ambiente è dunque “salva”, non solo risanata ma anche con prospettive positive».