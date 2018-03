INCIDENTI STRADALI, A TERAMO TRE INCONTRI CON POLIZIA, AVVOCATI E GIURISTI

INCIDENTI. TERAMO. A Teramo si parla di incidenti stradali con tre incontri distinti e mirati in cui saranno coinvolte le Polizie Locali e Stradale, avvocati e giuristi e la Scuola media superiore. In anteprima assoluta sarà illustrata, con simulazioni complete, l’applicazione dell’ aerofotogrammetria, che garantisce grande precisione nei rilievi e velocizza i tempi di intervento sul luogo dell’incidente e la successiva ricostruzione dell’evento in ufficio. Martedì 29 aprile (mattino) – Università “Il rilievo di Polizia garantisce Giustizia”; martedì 29 aprile (pomeriggio) – Università “La ricostruzione cinematica dei sinistri stradali tramite le nuove tecnologie e le implicazioni giuridiche e psicologiche”; mercoledi 30 aprile (ore 10,30) - Istituto PASCAL-COMI “L’incidente stradale fonte di dolore e danni ma anche sbocco professionale per prevenirlo”.