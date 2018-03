AUTOSTRADE: CAMION IN FIAMME SU A/14, TRAFFICO BLOCCATO

ORTONA. Traffico bloccato sull'autostrada A/14, in direzione Nord, tra i caselli di Ortona (Chieti) e Pescara Sud a causa di un mezzo pesante in fiamme. Dal Centro operativo autostradale (Coa) fanno sapere che intorno alle 22 si registrava un chilometro di coda, in aumento. Sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo. L'uscita consigliata per chi proviene da Sud è Ortona, mentre l'entrata consigliata per chi viaggia verso Nord è quella di Pescara Sud.