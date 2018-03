ABRUZZO, DI PAOLO COORDINATORE DI CENTRO DEMOCRATICO

ABRUZZO. Angelo Di Paolo e' il coordinatore dell'Abruzzo di Centro Democratico già a partire dalle attività di questa campagna elettorale. Lo ha deciso l'Ufficio esecutivo nazionale del partito guidato da Bruno Tabacci.

Di Paolo, assessore regionale uscente e già consigliere regionale e provinciale nonché sindaco di Canistro (L'Aquila) ringrazia Tabacci e il partito per la fiducia che gli hanno voluto accodare.

«C'è un grande lavoro da fare in Abruzzo per riportare la politica al centro delle decisioni che interessano i cittadini ormai troppo spesso disillusi. Con Centro Democratico vogliamo riaffermare l'importanza dell'impegno politico nel fondamentale compito di rappresentare i cittadini nelle istituzioni».