L’AQUILA. CINEMA MASSIMO: AFFIDATI PROGETTO ESECUTIVO E LAVORI PRIMO LOTTO INTERVENTI

L’AQUILA. Sono stati aggiudicati alla ditta Investement Trust srl la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori relativi al primo lotto di interventi per il Cinema Massimo, la storica sala situata su corso Federico II. A comunicarlo è l’assessore alla Ricostruzione Pietro Di Stefano.

L’importo dei lavori – ha spiegato l’assessore Di Stefano – è pari a complessivi 817mila 861 euro, comprensivi di oneri per la sicurezza e per la manodopera, con un ribasso del 30 per cento rispetto alla base d’asta. Gli interventi, inerenti il primo lotto, riguarderanno opere strutturali di consolidamento e recupero e di manutenzione degli impianti, ai fini del ripristino dell’agibilità esterna dell’edificio, la cui ristrutturazione complessiva, che andremo a completare con il secondo lotto, prevede un impegno di spesa di 1 milione 546 mila euro. La ditta aggiudicataria avrà ora 30 giorni di tempo per la redazione del progetto esecutivo e, dopo il deposito, l’approvazione e la validazione di quest’ultimo, 180 giorni per l’esecuzione dei lavori. Si tratta di un passo importante – ha concluso l’assessore – ai fini del recupero di quella che era l’unica sala cinematografica storica del centro cittadino dopo che, a seguito della nascita dei multisala, gli altri cinema, uno dopo l’altro, avevano cessato la loro attività.