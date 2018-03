TURISMO FRANCAVILLA, COMUNE PUNTA SU UN CANALE TV A CIRCUITO CHIUSO

FRANCAVILLA. Francavilla al Mare punta su un canale Tv a circuito chiuso per accogliere, informare, indirizzare e consigliare residenti e visitatori. «Francavilla Turismo non è un semplice canale di informazione», ha spiegato Andrea Di Peco, assessore al Turismo, «ma è un progetto di condivisione, un contenitore di informazioni, idee e servizi. Un progetto accolto con entusiasmo da tutti gli attori del commercio e del turismo del territorio, amministrazione comunale, balneatori, albergatori, commercianti, insieme per offrire un servizio migliore ed alternativo, mezzo di rilancio del turismo balneare di Francavilla al Mare». La diffusione del canale viene stimati in 20 mila utenti giornalieri e 25 postazioni tv in tutto il territorio.

Il Canale Francavilla Turismo offre informazioni di pubblica utilità, programmazione eventi, meteo, oroscopo, la storia di Francavilla al Mare, luoghi di interesse, proposte escursione, attività nel tempo libero, informazioni sulla raccolta differenziata, rubriche culinarie e sportive.