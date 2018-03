DUE FRANCOBOLLI COMMEMORATIVI PER GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II

EVENTO. ABRUZZO. Poste Italiane annuncia che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione, per domani, 24 aprile 2014, di due francobolli commemorativi dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, in occasione della canonizzazione (l’emissione dedicata a Papa Giovanni XXIII è congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 0,70 per ciascun francobollo.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati al grande evento saranno disponibili presso tutti gli Uffici Postali e gli Sportelli Filatelici dell’Abruzzo situati nei seguenti uffici postali. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e hanno una tiratura di due milioni e settecentosedicimila francobolli per ciascun soggetto. Ciascuna vignetta raffigura, sulla destra, rispettivamente il Papa Giovanni XXIII e il Papa Giovanni Paolo II, nell’atto di benedire; sulla sinistra, sono riportati i titoli delle encicliche da loro promulgate che danno forma, graficamente, ad una croce. I disegni dei due pontefici sono realizzati da Cristina Bruscaglia del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.