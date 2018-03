BANDO GOAL, FINANZIATE 280 NUOVE IMPRESE.

ECONOMIA. ABRUZZO. Sono state pubblicate oggi le graduatorie per il bando "Goal" (Giovani opportunità per attività lavorative) e “Intraprendo”, promossi dalla Regione Abruzzo - assessorato al Lavoro e Formazione - per sostenere le nuove attività imprenditoriali e professionali, all'interno del Pacchetto “Lavoro Subito”. Con 6 milioni e 650 mila euro sono state finanziate 280 nuove imprese, di cui 112 con il bando “Goal” (2 milioni e 450 mila euro le risorse) , e 168 aziende con “Intraprendo” (stanziamento di 4 milioni e 200 mila euro). «Abbiamo investito su 280 buone idee e aiutato a trasformarle in realtà imprenditoriali, scegliendo di incoraggiare la nascita di start-up aziendali - commenta l’assessore Gatti – Crediamo che siano soprattutto le imprese a creare lavoro e l’economia abruzzese ha bisogno di risorse che facciano uscire il sistema dallo stato di prostrazione in cui ci ha condotto la crisi».