PESCASSEROLI. Rinvenute le carcasse di nove camosci sul monte Sterpi d'Alto, nel comune di Civitella Alfedena. I camosci, 7 adulti e 2 capretti, sono stati trovati grazie alla segnalazione di un escursionista.

Il recupero e' avvenuto, questa mattina, nel corso di una operazione congiunta tra i due Corpi di sorveglianza, le Guardie del Parco e gli Agenti del CTA/CFS, il Servizio scientifico e quello veterinario. L'operazione, che ha presentato non poche difficoltà in relazione all'orografia molto accidentata del luogo ed alle pessime condizioni atmosferiche, ha permesso di localizzare le carcasse degli erbivori sulle aree di cresta del monte Sterpi d'Alto. Per le avverse condizioni atmosferiche non e' stato possibile l'utilizzo di un elicottero del Corpo Forestale dello Stato.