RITROVATO NELL'AQUILANO ANZIANO DISPERSO A BORGOROSE

L’AQUILA. Nella tarda mattinata di ieri, i militari della Stazione di Scurcola Marsicana (L'Aquila) hanno ritrovato Enzo Carducci, il pensionato di Corvaro, frazione di Borgorose, il quale si era allontanato dalla propria abitazione lo scorso sabato senza dare piu' notizie di se'. L'uomo era in stato di incoscienza all'interno della propria autovettura in una strada secondaria tra Cese e Cappelle dei Marsi (L'Aquila. Considerato l'eta' e le condizioni psicofisiche in cui e' stato trovato l'anziano, i militari hanno immediatamente richiesto l'intervento di personale del 118 che, dopo avergli prestato i primi soccorsi, hanno deciso di trasportarlo presso l'ospedale di Avezzano dove e' stato ricoverato per maggiori accertamenti. I propri familiari, appresa la notizia, sono subito accorsi per riabbracciarlo.