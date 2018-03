PESCARA: TABACCAIA URLA E METTE IN FUGA RAPINATORE

PESCARA. Armato di pistola giocattolo ha tentato di rapinare la tabaccheria Delfino, in via Gobetti, a Pescara. Protagonista dell'episodio, che e' avvenuto ieri intorno alle 16, un giovane di circa 25-30 anni, presumibilmente italiano. Il malvivente e' entrato all'interno dell'esercizio commerciale e, minacciando la proprietaria con una pistola di grosse dimensioni, verosimilmente giocattolo, ha cercato di farsi consegnare i soldi. La donna pero' ha iniziato a gridare ed e' riuscita a mettere in fuga il rapinatore. Il giovane indossava un cappellino tipo coppola, occhiali da sole e in una mano stringeva un casco tipo jet.