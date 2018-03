INCIDENTI STRADALI: AUTO SFONDA GUARD-RAIL, DUE FERITI

L'AQUILA. Incidente con due feriti, uno dei quali grave, lungo la strada statale 153 della Valle del Tirino, tra il bivio per Carapelle Calvisio e Capestrano, in provincia dell'Aquila, a causa della pioggia. Un'auto sulla quale si trovava una coppia con il figlio è uscita di strada sfondando il guard-rail: la donna è stata portata in elicottero nell'ospedale San Salvatore del capoluogo regionale. L'altro ferito, dalle prime notizie con conseguenze meno gravi, è l'uomo. Incolume il figlio. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute le squadre dell'Anas e dei Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità.